بطولة «أوميجا دبي ديزرت» تدخل مراحل الحسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل بطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، مراحل الحسم بداية من اليوم السبت؛ بعد اكتمال قائمة المتأهلين للجولتين النهائيتين في ختام منافسات اليوم الثاني التي أقيمت، أمس الجمعة، وسط منافسة قوية في الحدث الذي يحتفل بالنسخة رقم 31، ويقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نجوم العالم الذين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 مليون دولار أمريكي.

وفي أبرز أحداث اليوم الثاني للمنافسات، واصل الإنجليزي إيدي بيبيريل أداءه القوي وتقدم لصدارة الترتيب في منتصف نهار الجولة الثانية، بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه العام 8 ضربات تحت المعدل.

كما تألق السويدي روبرت كارلسون الذي سجل 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعه الكلي 7 ضربات تحت المعدل، وهو نفس الحال بالنسبة للجنوب إفريقي دين بروميستر الذي سجل 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتساوى مع كارلسون بالمركز الثاني.

وتمسك الصيني وو أشون بالطموحات الصينية، بعدما سجل 3 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده العام إلى 6 ضربات تحت المعدل ويبقى في دائرة المنافسة.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية، فإن نحو نصف اللاعبين سيغادرون المنافسات ولن يكملوا الجولتين الأخيرتين اللتين هما حصرياً لمن حقق أفضل النتائج في أول جولتين، وهو ما وضع أسماء بارزة سبق لها التتويج باللقب في مهب الريح، لتغادر مبكراً، في مقدمتهم الإسباني ألفارو كيروش بطل نسخة عام 2011، الذي سجل ضربتين فوق المعدل ليصبح مجموعه الكلي 5 ضربات فوق المعدل، كما هو حال مواطنه رافا كابريرا بيلو الذي سجل ضربة فوق المعدل ليصبح مجموعه الكلي 5 ضربات فوق المعدل.

واستقبلت البطولة أكثر من 80 طالباً من سبع مدارس في دولة الإمارات في «اليوم السنوي للمدارس» الذي يعد ضمن أبرز الفعاليات المصاحبة، والتي تسعى من خلالها البطولة إلى مواصلة جهود التطوير وتعزيز القدرات؛ من خلال إقامة باقة واسعة من الفعاليات الترفيهية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم؛ لمنح الأطفال الفرصة أفضل يوم في حياتهم، وهذا البرنامج الذي ينظمه فالكون ودبي جولف يسعى إلى تعزيز تطوير الجولف على مستوى قطاع الناشئين.

وشهد اليوم مشاركة 7 مدارس من الدولة؛ وهي: مدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية، المدرسة الأمريكية في دبي، مدرسة نورد أنجليا الدولية دبي، مدرسة عبدالله السالم، مدرسة راشد بن حميد النموذجية، مدرسة الشارقة النموذجية والمعهد العلمي الإسلامي، والذين اصطحبوا الأطفال للمشاركة في عدد من النشاطات لتعلم المزيد حول الرياضة وتجربة أمور لا يتمكنون من الوصول إليها بالعادة.

وتابع سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة هذه الفعالية، وقال: «يعد برنامجنا السنوي للمدارس أمراً رائعاً للأطفال الذين بإمكانهم الحضور وتجربة ليس فقط الجولف، ولكن الألعاب الرياضية أخرى، تقدم قرية البطولة العديد من النشاطات للأطفال للمشاركة فيها، حتى يتمكنوا من تصويب بعض من كرات الجولف حولها، والاستمتاع بممارسة الجولف هناك. أشعر أنه من المهم ترويج الرياضة للأطفال، بأي طريقة ممكنة؛ لكي يكون بإمكانهم الحصول على الفرصة، وإمكانية الوصول لتجربة رياضات جديدة فمن المرجح أن يصبحوا أكثر اهتماماً في هذه الرياضة تحديداً والالتزام بها».