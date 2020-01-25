إنجلترا معجبة بليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب ليفربول خطوة إضافية من إحراز لقبه الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، منذ ثلاثة عقود، بعد عودته فائزاً بصعوبة في الدقائق الأخيرة من أرض ولفرهامبتون 2-1 في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، لكنه خسر مهاجمه السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة. وابتعد ليفربول بفارق 16 نقطة ومباراة مؤجلة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، بعد تحقيق فوزه الرابع عشر توالياًَ في الدوري وتجنبه الخسارة في آخر 40 مباراة (تعود الخسارة الأخيرة إلى 3 يناير/كانون الثاني 2019 أمام مانشستر سيتي).

وبكر ليفربول بالتسجيل عبر قائده جوردان هندرسون، ثم خسر مهاجمه ماني في الشوط الأول. لكن ولفرهامبتون عادل عبر المكسيكي راوول خيمينيز، وبدا قادراً على إلحاق الهزيمة الأولى بليفربول هذا الموسم، إلا أن فيرمينو تابع هوايته المفضلة وسجل في الدقائق الأخيرة هدف الفوز.

من جهتها، أبدت الصحف الإنجليزية إعجابها بما يفعله ليفربول الذي اقترب كثيراً من الرقم القياسى في «البريميرليج» المسجل باسم أرسنال والذي حافظ على سجله بلا هزيمة في 49 مباراة بين 2003 و2004.

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وعنونت صحيفة «ديلي إكسبرس»: «مسيرة السوبر ريدز مستمرة»، مؤكدة أن ليفربول أحكم قبضته على اللقب.

وأكدت صحيفة «تايمز»: «ببساطة لا يمكن إيقاف ليفربول».

وكتبت «ديلي ستار»: «فيرمينو يؤدي أغنية توب 40»، في إشارة إلى المهاجم البرازيلي الذي سجل هدف الفوز، وقاد ليفربول للمباراة 40 من دون خسارة.