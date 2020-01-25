بطولة راشد بن حميد للصقور تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تنطلق اليوم النسخة الرابعة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة الحليو في عجمان، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت قبلها عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في فئات البطولة المقامة على مدار يوم كامل.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الحفاظ على موروثاتنا العريقة ورياضاتنا الأصيلة هو هدف هذه البطولة التي تسلط الضوء على أصحاب المواهب والهوايات من أبناء الوطن وسط حدث تاريخي يجمع الجميع تحت سقف بلادنا، وأضاف: «نشهد في كل عام تنافساً قوياً بين أصحاب الهوايات وأمهر الصقارين الذين يتنافسون بواسطة أجود أنواع الصقور وأكثرها سرعة ومهارة في قطع المسافة الخاصة بالأشواط لنشهد بطولة تمتاز بالحماس».

وتضم البطولة 5 فئات للعامة وهي: جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ، بيور جير فرخ، قرموشة فرخ، وتبع وحش فرخ للناشئين، وستنطلق المسابقات في التاسعة صباحاً ولمدة يوم واحد.