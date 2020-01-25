مرتضى منصور يهاجم جماهير الزمالك: "افتكرت الالتراس بقا محترم ورحمة أمي م هتشوفوا المدرجات تاني"

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجماهير التي حضرت مباراة فريقه أمام مازيمبي التى انتهت بالتعادل السلبي فى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا .

حيث قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي : " افتكرت الالتراس بقا محترم ورحمة أمي ما حد هيدخل تاني غير أعضاء الجمعية العمومية"، اعتراضا منه على مهاجمته له قبل إنطلاق مباراة مازيمبي.

وتابع رئيس نادي الزمالك:" لم يحضر الألتراس مباريات الزمالك الأخيرة بالدوري نجح في الفوز، والتعادل مع مازيمبي يؤهلنا لدور الثمانية لدوري الأبطال، ولن يحضر مباريات الزمالك المقبلة إلا أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك".

انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.