الزمالك يؤجل حسم التأهل بالتعادل أمام مازيمبي بدوري الأبطال

اكتفى فريق الزمالك بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة تصدر مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وأجرى الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، تبديلين بنزول كل من أوناجم ومصطفى فتحى بدلا من شيكابالا ويوسف أوباما على الترتيب، ولكن تبديلات كارتيرون لم تغير من النتيجة شيئا. وحاول لاعبو الزمالك إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.

