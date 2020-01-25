موعد مباراة الزمالك القادمة محليا وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون لملاقاة وادى دجلة فى بطولة الدورى المصرى، بينما تتبقى له مباراة واحدة فقط ضمن دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.موعد مباراة الزمالك أمام وادى دجلة فى الدورى المصرى
يلتقى الزمالك أمام وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم والموافق 28 / 1 / 2020 على ملعب بتروسبورت. ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 24 نقطة.
ويخرج فريق الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دورى المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت مطلع الشهر القادم، والتى ستقام على ملعب سيداد يونيفيرستاريا.
وانتهت مباراة فريق الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي مازيمبي فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بـنقطتين، ويتذيل أول أغسطس جدول الترتيب بنقطتين.
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