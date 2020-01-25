شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبي: حصلت على نقطة غالية من الزمالك الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بامفيل ميهايو، المدير الفني لفريق مازيمبي بطل الكونغو، أنه سعيد بالتعادل السلبي مع فريق الزمالك والحصول على نقطة على ملعب الأبيض باستاد السلام بالقاهرة. وتابع مدرب مازيمبي: "حصلت على نقطة غالية من الزمالك، وواجهنا فريق صعب وسعيد بهذه النتيجة وروح لاعبي فريقي، ولم نتعمد إضاعة الوقت بل كان هناك إصابات للاعبي فريقي وإصابات قوية خلال المباراة".

وأضاف مدرب مازيمبي: "أستعد لمواجهة فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا فى المواجهة المرتقبة فى الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات، وعلى الرغم من تصدرنا للمجموعة والتأهل الرسمي لدور الـ8 إلا أننا سنلعب للفوز فى مباراة زيسكو.. وحصلت على نقطة غالية والكرة مكسب وخسارة وتعادل وواجهنا فريقا صعبا، وسعيد بهذه النتيجة وروح اللاعبين خلال المباراة".

وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

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انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.