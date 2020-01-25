شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم 24/1/2020.. الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/1/2020 العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء أهمها تعادل مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي سلبياً فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الجزائرى 30 /27، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.. يجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالات بالجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجمهور فى مباراة النجم الساحلي ببطولة أفريقيا بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها للمباراة مؤخرا.. أنهي نادي المقاولون العرب استعارة أيمن حفني، لاعب مصر المقاصة والزمالك، لمدة 6 شهور بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية. Advertisements يخوض فريق النجم الساحلي التونسي أول مران له بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت استعداداً لواجهة الاهلي بدوري أبطال أفريقيا.. تلقى عبد النور بلحوسيني الذى من أبرز اللاعبين الجزائريين عرضا من نادى الترجي التونسى للحصول على خدماته يفوق عرض الإسماعيلى مادياً . ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدة ترتيبات خاصة برحلة السودان لمواجهة الهلال يوم 1 فبراير المقبل.. أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى، ضمن إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية، وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف.. تعرض المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الزمالك، للإصابة خلال إحماء الفريق لمواجهة مازيمبى، وبكى اللاعب عقب خروجة من التشكيل الأساسى.. أعلن مسئولو الإسماعيلي نفاد التذاكر المطروحة بمنفذ البيع، والبالغ عددها 5000 تذكرة، وذلك وفقا لرؤية وتقديرات الجهات الأمنية لمباراة الفريق مع ضيفه الاتحاد السكندري..

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