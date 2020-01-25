شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن تأثر الأهلي برحيل أزارو وصلاح محسن: ماكانوش موجدين أصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن هجوم الفريق الأحمر لن يتأثر برحيل الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن، خلال الفترة المقبلة رغم ضغط المباريات.

وقال بلال في تصريحات خاصة: "الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن لم يكونا متواجدين في تشكيل رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، ورغم ذلك استطاع الأهلي أن يحصد لقب أقوى خط هجوم، وهو ما يعني أن رحيلهما عن الفريق لن يؤثر على خطة مدرب الأهلي في المباريات المقبلة".

وكان وليد أزارو قد رحل بشكل رسمي على سبيل الإعارة إلى نادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، فيما أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن انضمام صلاح محسن إلى صفوف الفريق السكندري.

على صعيد آخر، ولليوم الثالث على التوالى حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً باستاد التتش، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر لها التاسعة مساء بعد غد، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ويأتى حضور الخطيب مران اليوم بعدما حرص فى اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى وسمير عدلي، المدير الإدارى للفريق الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلى ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسى ومسئولى الأمن، ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى المنظمة لبطولة دورى الأبطال، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.