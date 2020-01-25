شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: مازيمبي تفوق على دول شمال أفريقيا فى إهدار الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريقه أهدر الفوز أمام مازيمبي فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، وانتهت بالتعادل السلبي 0 / 0 فى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

وتابع عبد الواحد فى تصريحات لقناة TIME SPORTS : "الزمالك أهدر أكثر من فرصة لإحراز الأهداف ولم يستغل الفرص والعرضيات التى أتيحت له لترجمتها لأهداف، وكان قريبا من تحقيق الفوز ولكن مازيمبي أدي مباراة جيدة دفاعياً".

وأضاف حارس الزمالك السابق: "مازيمبي تفوق على فرق شمال أفريقيا فى إهدار الوقت بعد توقف المباراة أكثر من مرة بداعى إصابة لاعبيه، ولكن الخطأ كان على لاعبى الزمالك لأنهم لم يستغلوا الفرص التى أتيحت لهم و عدم إحراز أي أهداف".

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وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.