شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة الكاميرونية إيتو يظهر فى مباراة الزمالك ضد مازيمبي باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة الإسباني السابق، مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتقط رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق صورا تذكارية مع النجم الكاميروني، الذي حضر لمساندة بطل الكونغو، حيث إنه صديق شخصي لرئيس نادي مازيمبي.

وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 11 نقطة وكلا الفريقين خاض 5 مباريات في المجموعة، فيما يأتي أول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي المركزين الثالث والرابع علي التوالي برصيد نقطتين لكل منهما، وخوض زيسكو وأول أغسطس مباراة الجولة الخامسة لهما غدا والتي ينتظرها عشاق الزمالك.