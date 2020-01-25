شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك عقب تعادل الأبيض أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة فريق الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى مازيمبي فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بـنقطتين، ويتذيل أول أغسطس جدول الترتيب بنقطتين.

وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

وكان الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

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لاعبو الزمالك بدأوا الشوط الثانى بحماس في محاولة لإحراز هدف يريح الأعصاب، وسدد شيكابالا كرة قوية ولكنها مرت فوق العارضة

وأجرى الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، تبديلين بنزول كل من أوناجم ومصطفى فتحى بدلا من شيكابالا ويوسف أوباما على الترتيب، ولكن تبديلات كارتيرون لم تغير من النتيجة شيئا. وحاول لاعبو الزمالك إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.

وكان أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل المباراة، وسقط اللاعب على الأرض وقام الجهاز الطبي بالكشف عليه وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.