شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا ويؤجل حسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

لاعبو الزمالك بدأوا الشوط الثانى بحماس في محاولة لإحراز هدف يريح الأعصاب، وسدد شيكابالا كرة قوية ولكنها مرت فوق العارضة.

وأجرى الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، تبديلين بنزول كل من أوناجم ومصطفى فتحى بدلا من شيكابالا ويوسف أوباما على الترتيب، ولكن تبديلات كارتيرون لم تغير من النتيجة شيئا. وحاول لاعبو الزمالك إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.

وكان أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل المباراة، وسقط اللاعب على الأرض وقام الجهاز الطبي بالكشف عليه وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.

وبهذا يكون تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وزيزو ومهاجم صريح مصطفي محمد.

فيما بدأ فريق مازيمبي الكونغولي المباراة بتشكيل مكون من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون، الوسط: كوفي كوامي، فيتال أوريجا، ايزاك تشيبانجو الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

























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