سكاي: اتفاق بين يوفنتوس وبرشلونة على صفقة تبادلية

الجمعة 24 يناير 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن ناديي ​يوفنتوس​ الايطالي و​برشلونة​ الاسباني قد توصلا لاتفاق بشأن صفقة تبادلية.



ودخل الناديان في محادثات بشأن انضمام فيديريكو بيرنارديسكي إلى برشلونة مقابل انتقال إيفان راكيتيتش ليوفنتوس بالإضافة لمبلغ مالي، لكن لم يتوصلا لاتفاق.

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وبحسب "سكاي سبورت"، فقد توصل برشلونة ويوفنتوس لاتفاق بشأن الثنائي الشاب ماتيوس ​بيريرا​ وأليخاندرو ​ماركيز​.

وأوضح التقرير، أن بيريرا نجم اليوفي الشاب سيخضع لفحص طبي في برشلونة الآن، في حين سيسافر ماركيز إلى تورينو للخضوع للفحص الطبي مع يوفنتوس.

وشارك ماركيز في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.