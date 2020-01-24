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شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى بقوة لضم كورزلوا والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يناير 2020
قامت إدارة يوفنتوس الإيطالي بفتح خطوط قوية مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم الظهير الأيسر كورزاوا بصفقة تبادلية مع المخضرم دي تشيليوا.
وحسب سكاي إيطاليا، يآمل باريس سان جيرمان للفوز بخدمات ماتيا دي تشيليوا بما يميزه، من القدرة على اللعب كظهير أيسر وآخر أيمن وكذلك وسط ملعب لذا لدى صاحب ال٢٧ عاما حلولا عديدة.
من ناحية أخرى، فقد أبدت إدارة نادي أرسنال اهتمام واضح بضم كورزاوا من باريس، نظرا لانتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري مع خوضه ١٤ مواجهة.
جدير بالذكر أن كلا من يوفنتوس وارسنال يعانيان تماما من النواحي الدفاعية، في ظل خوض البيانكونيري عدة بطولات قوية أوروبية ومحلية، بينما ينقص أرسنال عناصر عديدة آملا بتعويضها لإيجاد طريق يسمح بالعودة للتواجد وسط الخمس الكبار.
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