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شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الأولميبي يفتح ملف النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يناير 2020
أستأنف المنتخب السعودي الأولميبي الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وقسم سعد الشهري مدرب الأخضر الأولميبي، اللاعبين لمجموعتين أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا أعقبه مناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ضمن نهائي كأس آسيا، من جانب آخر احتفت السفارة السعودية لدى مملكة تايلاند ببعثة المنتخب تحت 23 عامًا، وذلك بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
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