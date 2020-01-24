شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيًا مع مازيمبي ويؤجل حسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وشهدت بداية المباراة سخونة من جانب الفريقين وفي الدقيقة التاسعة يستغل مصطفى خطأ فادحا من حارس مازيمبي على حدود منطقة الجزاء وهيأها لأوباما المنطلق والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

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ويستمر ضغط الزمالك ويلجأ مازيمبي للدفاع المنظم لمحاولة تأمين المنطقة الدفاعية، وتستمر سيطرة الزمالك لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية فيما دفع مازيمبي بأول تغييراته لتنشيط الجانب الهجومي بنزول كالابا بدلا من أوريجا واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب فيما واصل الضيوف دفاعهم لتأمين مرماهم.

ويحاول الزمالك جاهدا لإدراك هدف خاطف لكن بدون خطورة على مرمى مازيمبي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وخلفهما زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين لكل فريق وسيتقابل الفريقان غدا.