كلوب: الطريق ما زال طويلًا إلى لقب البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

اكد المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ أن الطريق ما زال طويلًا حول انتهاء السباق على لقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات كلوب التي اتت على الشكل التالي: "لست مهتما بكل تلك الأقاويل، بقدر ما أشعر بالقلق".

وأضاف: "أعتقد أننا حتى هذه اللحظة لم نتأهل لدوري الأبطال، الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو التركيز على مبارياتنا المقبلة، لا يمكنني تغيير الموقف، لا آمن أبدًا بأي شيء يقال إنه حُسم، قبل أن يحسم، فلماذا نفكر في مثل هذه الأشياء؟".