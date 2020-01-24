كيكي يعلن قائمة حديدية لبرشلونة لمواجهة فالنسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
سيتين يعلن قائمة حديدية لبرشلونة لمواجهة فالنسيا
: إبراهيم سعد
أعلن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة الفريق المشاركة، في مباراة الغد أمام فالنسيا، ضمن مواجهات الجولة ٢١ من الليجا.
جاء قائمة برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.
خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، نيلسون سيميدو، فيربو، صامويل أومتيي، كليمونت لينجليت.
خط الوسط: بوسكيتس، راكيتتش، ارتورو فيدال، آرثر ميلو، فاني، دي يونج، إيناكي بينا.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، جريزمان، كلادو.
يحتل برشلونة مقدمة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد مع امتلاك الثنائي ٤٣ نقطة، بينما يتواجد فالنسيا بالمرتبة السابعة ٣١ نقطة.
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