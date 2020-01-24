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كيكي يعلن قائمة حديدية لبرشلونة لمواجهة فالنسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

سيتين يعلن قائمة حديدية لبرشلونة لمواجهة فالنسيا

: إبراهيم سعد

أعلن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق ، عن قائمة الفريق المشاركة، في مباراة الغد أمام فالنسيا، ضمن مواجهات الجولة ٢١ من الليجا.

جاء قائمة برشلونة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، نيلسون سيميدو، فيربو، صامويل أومتيي، كليمونت لينجليت.

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتتش، ارتورو فيدال، آرثر ميلو، فاني، دي يونج، إيناكي بينا.

خط الهجوم: ليونيل ، جريزمان، كلادو.

يحتل برشلونة مقدمة ترتيب بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي مع امتلاك الثنائي ٤٣ نقطة، بينما يتواجد فالنسيا بالمرتبة السابعة ٣١ نقطة.

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