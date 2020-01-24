مبابي يتبع نفس خطة هازارد من اجل الانتقال الى مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

افادت تقارير صحفية ان مهاجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي كيليان مبابي قد نراه لاعبا في صفوف ​ريال مدريد​ في الصيف المقبل حيث اوقف مساعي ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022 لأجل غير محدد.



وبحسب صحفية اس الاسبانية فان فلورنتينو بيريز لم يقدم على اي خطوة حتى الان نظرا لان لديه علاقة جيدة مع ادارة الفريق الباريسي، لهذا ترى الإدارة الملكية أن خطوة مبابي تعتبر إيجابية، وطريقة مبابي مشابهة لخارطة طريق ​هازارد​ وستنتهي في مدريد.

وتؤكد الصحيفة انه في حال فشل اللاعب في الانتقال في الصيف المقبل يمكنه الانتظار حتى صيف 2021، للضغط على سان جيرمان ورحيله مجانا.