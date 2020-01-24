شكرا لقرائتكم فشل انتقال مؤيد العجان للإسماعيلى بسبب الخلاف المادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفتح مسئولو النادى الاسماعيلى باب التفاوض مجدداً مع مؤيد العجان لاعب الوحدة السورى لضمه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش على سبيل الاعارة ستة شهور لنهاية الموسم ، وكانت مفاوضات الإسماعيلى مع مؤيد العجان قد تجددت مرة أخرى بعد فشل الدراويش فى العثور على ظهير أيسر مميز بالدورى المصرى ولكن تم إنهائها بسبب المغالاة فى المطالب المادية.

وكان الإسماعيلى قد دخل مفاوضات مكثفة مع الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان فى الصيف الماضى لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك، وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب، فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 ألف دولار نظير الإعارة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

Advertisements

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.