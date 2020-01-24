شكرا لقرائتكم سوبر لقطة.. اسم "آدم" يزين قميص شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" عدة لقطات لإسم "آدم" نجل شيكابالا الذي تواجد على قميص أبيه بدلاً من إسم اللاعب، في المباراة الجارية حالياً بين الزمالك ومازيمبي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.



شيكابالا يغير اسمه 1

دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بشيكابالا، فى التشكيل الأساسى للفريق أمام مازيمبى الكونغولى، لدعم الهجوم، حيث ضم تشكيل الزمالك كل من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا و سيد زيزو ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

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شيكابالا يغير اسمه 2

و كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.



شيكابالا يغير اسمه

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.