شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع إسلام طارق حارس طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد فريق طنطا لملاقة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر فى بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ملعب الجبل الاخضر .

نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر .

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احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على تويتر بعيد ميلاد أحمد ياسر ريان ومحمد محسن ليلة لاعبى الفريق، ورضا شحاتة مدرب الجونة. ويحتفل أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى صفوف الجونة، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده رقم 22 حيث ولد فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء. وينتمى أحمد ريان لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

فيما يحتفل محمد محسن ليلة بعيد ميلاده رقم 25 حيث ولد ليلة فى 24 يناير عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى بتروجت، قبل أن يلتحق بالدورى البرتغالي، ثم عاد إلى مصر عبر بوابات الانتاج الحربى ومنه إلى الجونة ، فيما يحتفل رضا شحاتة بعيد ميلاده رقم 39 حيث ولد مدرب الجونة فى 24 يناير عام 1981.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضى على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الجارى، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.