شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبى.. تقاصيل إصابة أشرف بن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبى

الزمالك ضد مازيمبى

الزمالك ضد مازيمبى

الزمالك ضد مازيمبى

الزمالك ضد مازيمبى

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن إصابة المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى تدريبات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، المقامة بينهما الآن، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بأحمد سيد زيزو، بدلا من بن شرقى ليصبح تشكيل الأبيض كالتالى: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم أمام مازيمبى الكونغولى، حتى يضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث سيمنحه الفوز على بطل الكونغو رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتساوى مع مازيمبى المتصدر.