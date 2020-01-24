الزمالك ضد مازيمبي.. شيكابالا يغير اسمه

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي

الزمالك ضد مازيمبي

الزمالك ضد مازيمبي

ظهر محمود شيكابالا، قائد الزمالك وصانع ألعاب الأبيض، مرتديًا قميصه الذى كتب عليه حروف إسم نجله "أدم"، خلال مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، المقامة بينهما الآن، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بشيكابالا، فى التشكيل الأساسى للفريق أمام مازيمبى الكونغولى، لدعم الهجوم، حيث ضم تشكيل الزمالك كل من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا و سيد زيزو ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

الزمالك ضد مازيمبي

الزمالك ضد مازيمبي

كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.