شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. الزمالك ضد مازيمبي.. نهاية المباراة بدون أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة والذى ضم كل من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل مازيمبى الكونغولى بقيادة درازن فيتكوفيتش والذى يضم كلا من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون ، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

شيكابالا يغير اسمه أحداث المباراة: انطلاق المباراة انطلاق المباراة

الدقيقة 1 عرضية من الجبهة اليسرى لمحمد عبد الشافي بدون خطورة على مرمى مازيمبي

الدقيقة 2 انحصار اللعب في وسط ملعب مازيمبي

الدقيقة 5 رمية تماس للزمالك من الجبهة اليمنى بالقرب من منطقة 18 مازيمبي ولكن بدون خطورة

الدقيقة 7 أول ركنية للزمالك من الجبهة اليمنى

الدقيقة 9 رأسية الونش من عرضية شيكابالا ولكن فوق القائم

الدقيقة 14 تسديدة قوية من زيزو ولكن بعيدا عن المرمى

الدقيقة 17 توقف المباراة لعلاج حارس مرمى مازيمبي

الدقيقة 3 ركلة مرمى لمازيمبي ومشادة بين اللاعبين بسبب التحام لاعب مازيمبي مع أحمد زيزوالدقيقة 6 أول تسديدة لمازيمبي على مرمى محمد أبو جبل ولكن بدون خطورةالدقيقة 8 أوباما يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول من تمريرة سحرية لمصطفى محمدالدقيقة 11 ركلة حرة للزمالك لعبها أحمد زيزو ووصلت إلى الونش ولعبها أعلى القائمالدقيقة 16 ركنية للزمالك من الجبهة اليمنى وتمر الكرة من الجميع وسقوط لاعبين من مازيمبيالدقيقة 18 استكمال اللعب بعد علاج حارس مازيمبي

الدقيقة 19 مصطفى محمد يسدد تصويبة من على حدود منطقة الـ18 ينقذها الحارس ويحولها ركنية

الدقيقة 23 انحصار اللعب في وسط الملعب

الدقيقة 26 هجمة للزمالك ولكن تصل إلى يد حارس مازيمبي

الدقيقة 28 خطأ لصالح مازيمبي من وسط الملعب

الدقيقة 29 موليكا يهدد مرمى الزمالك من عرضية من الجبهة اليسرى

الدقيقة 33 استكمال اللعب بعد توقف 3 دقائق الدقيقة 30 إيقاف اللعب لإصابة موليكا لاعب مازيمبي الدقيقة 35 رأسية من مصطفى محمد ولكن بعيدا عن المرمى الدقيقة 40 تصويبة من لاعب مازيمبي ولكن بعيدا عن المرمى الدقيقة 41 عرضية شيكابالا يفشل زيزو في التعامل معها الدقيقة 42 ركلة حرة مباشرة لمازيمبي من خارج منطقة جزاء الزمالك وترتطم بالقائم والتي سددها أوشيندي Advertisements

الدقيقة 43 ركنية للزمالك بعد ابعاد عرضية حازم امام

الدقيقة 29 أوشيندي يسدد تصويبة مباشرة على مرمى الزمالك وتصل إلى يد أبو جبل

الدقيقة 45 عرضية من طارق حامد ورأسية مصطفى محمد ولكن بعيدا عن المرمى

3 دقائق وقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تسديدة ايزاك ولكن بعيدة تماما عن مرمى الزمالك

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 47 خطأ لصالح لاعب مازيمبي بسبب الالتحام مع طارق حامد

الدقيقة 48 تسديدة من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء ولكن فوق القائم

الدقيقة 50 سقوط زيزو في منطقة جزاء مازيمبي ومطالبة باحتساب ركلة

الدقيقة 52 لاعب مازيمبي يهدد مرمى الزمالك بتصويبة خطيرة من الجبهة اليسرى

الدقيقة 54 ركلة ركنية للزمالك من الجبهة اليسرى

الدقيقة 56 رأسية من مونديكو على مرمى الزمالك ولكن بعيدا عن مرمى أبو جبل

الدقيقة 59 تهديد من شيككابالا ولكن تصل إلى حارس مرمى مازيمبي

الدقيقة 61 خروج شيكابالا ونزول محمد أوناجم

الدقيقة 63 عرضية زيزو من الجبهة اليسرى تصل يد حارس مرمى مازيمبي

الدقيقة 64 تمريرة سحرية من موليكا في ظهر دفاع الزمالك وخروج موفق من أبو جبل

الدقيقة 67 تسديدة أوناجم تصل إلى يد جبوهو حارس مازيمبي

الدقيقة 68 رأسية من أوباما ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات

الدقيقة 70 ركنية لمازيمبي بلا خطورة على مرمى الزمالك

الدقيقة 71 تصويبة موليكا ترتطم بدفاع الزمالك وتخرج ركنية

الدقيقة 71 نزول مصطفى فتحي بدلا من يوسف أوباما

الدقيقة 74 إصابة لاعب مازيمبي في الركبة وتوقف المباراة

الدقيقة 75 تصويبة سهلة من مصطفى محمد يتصدى لها جبوهو

الدقيقة 78 تصويبة من طارق حامدد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس

الدقيقة 82 تصويبة قوية من لاعب مازيمبي

الدقيقة 84 إنذار لمحمود الونش بعد عرقلة لاعب مازيمبي

الدقيقة 89 ركلة حرة للزمالك نتيجة عرقلة أوناجم من قبل أوتشيا

الدقيقة 89 تغيير بخروج أوشيندي كابانجو

الدقيقة 90 تدخل قوي من مصطفى محمد على حارس مازيمبي

احتساب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع ركلة حرة للزمالك

نهاية المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف