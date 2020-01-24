شكرا لقرائتكم الوحدة يكتسح الحزم ويصعد للمركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الحزم 5-1 ليخطف المركز الرابع، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضحت أفضلية الوحدة منذ بداية المباراة بعدما شن هجوماً مبكراً على مرمى الحزم وتمكن مدافعه فواز الصقور من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 8 بعد تلقيه تمريرة من زميله وليد باخشوين ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

الهجوم الوحداوي استمر وسط استسلام من لاعبي الحزم والذي حاولوا أن يذودوا عن شباك فريقهم إلا أنهم لم ينجحوا حينما سجّل البرازيلي ريناتو شافيز مدافع الوحدة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 34 بعدما حول عرضية زميله الاسترالي كريغ غودوين برأسه في شباك الحارس البرازيلي مليك عسلة.

ومع مطلع الشوط الثاني حاول الروماني دانيال ايسايلا تحسين وضع فريقه حينما زج بلاعب الوسط حسن الحبيب بديلاً لزميله نايف موسى.

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ولم يغير هذا التبديل كثيراً في وضع الحزم حيث استمرت أفضلية الوحدة وتمكن مهاجمه المالي يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي انسيلمو بقدمه في شباك الحزم.

وكثّف الوحدة هجومة وانفتحت شهية لاعبيه للتسجيل ونجح لاعبه البرازيلي انسيلمو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 73 بعدما أكمل تمريرة مواطنه التون بقدمه في شباك الحزم.

واندفع الحزم نحو مرمى الوحدة وتمكن مهاجمه يوسف عمر من تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 77 بعدما حول عرضية المغربي ادريس فتوحي برأسه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 88 اختتم البرازيلي لويس غوستافو مهاجم الوحدة أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله يوسف نياكاتي ليسدد الكرة في شباك الحارس مليك عسلة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن النصر المتصدر، وبقي الحزم على رصيده السابق 15 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.