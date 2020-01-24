شكرا لقرائتكم فيدرر يتأهل بصعوبة وديوكوفيتش يسعى للحفاظ على أستراليا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على الأسترالي جون ميلمان 4 / 6 و7 / 6 (7 / 2) و6 / 4 و4 / 6 و7 / 6 (10 / 8) يوم الجمعة في مباراة صعبة ومثيرة ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

كذلك واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، التقدم نحو الحفاظ على اللقب بفوزه اليوم على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6 / 3 و6 / 2 و6 / 2 . وواجه فيدرر المتوج بلقب البطولة ست مرات، منافسة شرسة من جانب ميلمان لكنه استعاد توازنه وفرض تفوقه في الوقت المناسب أكثر من مرة خلال المباراة لينتزع الفوز بشق الأنفس أمام منافس حظي بدعم جماهيري في البطولة المقامة ببلاده. واحتاج فيدرر المصنف الثالث على العالم والثالث للبطولة إلى أربع ساعات وثلاث دقائق، للإطاحة بميلمان. ويلتقي فيدرر في الدور الرابع، المجري مارتون فوسوفيكس الذي تأهل بالفوز على الأميركي تومي بول 6 / 1 و6 / 1 و6 / 4 في وقت سابق.

وتقدم ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا والثاني للبطولة، على طريق الدفاع عن اللقب بتغلبه على الياباني نيشيوكا، وقطع خطوة جديدة على طريق الفوز بلقبه الثاني على التوالي والثامن بشكل عام في أستراليا المفتوحة. واستغرق ديوكوفيتش ساعة واحدة و25 دقيقة ليطيح بمنافسه الياباني ويتأهل لدور الستة عشر. ويأمل ديوكوفيتش في الفوز بلقب البطولة الحالية لرفع رصيده إلى 17 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الستة عشر مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف الرابع عشر للبطولة الذي واصل انطلاقته الناجحة في البطولة وتأهل بجدارة إلى دور الستة عشر بالفوز على الصربي دوشان لايوفيتش المصنف 24 للبطولة 6 / 2 و6 / 3 و7 / 6 (9 / 7) . كذلك صعد الكرواتي مارين تشيليتش بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 7 (3 / 7) و6 / 4 و6 / صفر و5 / 7 و6 / 3.

Advertisements

وللموسم الثاني على التوالي، اصطدم تشيليتش بباوتيستا أجوت في بطولة أستراليا المفتوحة، واستمرت مباراتهما لخمس مجموعات. لكن المباراة التي جمعت بينهما في دور الستة عشر من البطولة الأسترالية في الموسم الماضي، كانت قد انتهت بفوز باوتيستا أجوت. واحتاج تشيليتش إلى أربع ساعات وعشر دقائق للتغلب على منافسه الإسباني المصنف التاسع للبطولة، والتأهل إلى الدور الرابع بأستراليا المفتوحة للمرة السابعة. وتفوق تشيليتش، المصنف الثالث على العالم سابقا، بذلك على باوتيستا أجوت 5 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما. ويلتقي تشيليتش في دور الستة عشر، ميلوش راونيتش الذي حسم التواجد الكندي في الأسبوع الثاني من منافسات البطولة حيث تأهل إلى الدور الرابع بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 / 5 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 2).

وأطاح راونيتش /29 عاما/ المصنف 32 للبطولة بمنافسه اليوناني المصنف السادس للبطولة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لدور الثمانية الذي وصل إليه في بطولة أستراليا أربع مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية. وبات الأمريكي تينيس ساندغرين عبى بعد خطوة واحدة من التأهل لدور الثمانية ببطولة أستراليا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، حيث تأهل للدور الرابع بفوزه على مواطنه سام كويري 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4.

واحتاج ساندغرين المصنف 100 على العالم إلى ساعة واحدة و52 دقيقة للتغلب على منافسه والتأهل إلى دور الستة عشر. وثأر ساندغرين لهزيمته أمام كويري في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون في العام الماضي.

وكان ساندغرين قد وصل إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا في عام 2018، وأطاح حينذاك بكل من السويسري ستانيسلاس فافرينكا والنمساوي دومينيك ثيم. ويلتقي ساندغرين في الدور الرابع، الإيطالي فابيو فونيني الذي تغلب اليوم على الأرجنتيني جاوديو بيلا 7 / 6 (7 / صفر) و6 / 2 و6 / 3 . واحتاج فونيني، المصنف 12 للبطولة، إلى ساعتين وتسع دقائق للتغلب على منافسه الأرجنتيني المصنف 22 للبطولة. ووصل فونيني بذلك إلى دور الستة عشر للمرة الثالثة ببطولة أستراليا المفتوحة، علما بأنه لم يسبق له الوصول إلى دور الثمانية. وتقدم فونيني بذلك 3 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعته مع غاوديو بيلا.