شكرا لقرائتكم الأولمبي السعودي يفتح ملف نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة تدريباته بعد مواجهة منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى الأخضر يوم الجمعة حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، ويواصل المنتخب تدريباته يوم السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ضمن نهائي كأس آسيا.

وكانت احتفت السفارة السعودية لدى تايلاند ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وذلك بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأقام خالد الفارس، القائم بالأعمال بالإنابة، احتفالاً بمقر بعثة الأخضر بحضور ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وخالد بن مقرن وبندر الأحمدي، أعضاء مجلس الإدارة، والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.