شكرا لقرائتكم روبرتسون: هندرسون لاعب من طراز مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بشكل كبير على زميله جوردان هندرسون قائد الفريق، عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2 - 1 يوم الخميس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وسجل هندرسون هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثامنة كما صنع الهدف الثاني للفريق الذي سجله روبرتو فيرمينو قبل ست دقائق من النهاية، وقدم عرضا قويا ليتوج بجائزة رجل المباراة.

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وأثنى روبرتسون على المستويات الجيدة التي يقدمها هندرسون مؤكدا أنه يقود الفريق إلى الأمام خلال هذا الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت "إنني أرى أن هندرسون يبدو من طراز مختلف هذا الموسم. إنه واحد من أفضل لاعبي فريقنا هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف "أحيانا في الأعوام الماضية، لم يحظ هندرسون بالتقدير الذي يستحقه. ولكن عندما تلعب وتتدرب معه وترى تصرفاته خارج الملعب، ترى أنه من دواعي السرور أن يكون قائدك وقائد الفريق ككل".