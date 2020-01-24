دوري أبطال إفريقيا.. مصطفى محمد وشيكابالا في هجوم الزمالك أمام مازيمبي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم Hمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. وضم تشكيل الزمالك كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي. الدفاع الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي. خط الوسط Advertisements طارق حامد وفرجاني ساسي . الهجوم شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف اوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد. ووجه الجهاز الطبي بفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة ، تحذيرات طبية للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من الالتحامات العنيفة مع لاعبي مازيمبي في مباراة الفريقين التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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