

يزداد نجومية وبريقًا كل يوم ويضع اسمه بين العظماء، ليس فقط بل يستعد لوضع تمثال في متحف بريطانيا ليصبع ثالث لاعب يصنع له تمثال في الدوري الإنجليزي.

وكشف متحف "مدام توسو" فى لندن عن تجهيزاته لتصميم تمثال جديد للنجم المصرى محمد صلاح ، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، ويستعد متحف مدام توسو الشهير لضم تمثال محمد صلاح إلى مجموعة تماثيل المشاهير بمختلف المجالات حول العالم التى يقتنيها المتحف.

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة من جلسة استعدادات متحف مدام توسو فى لندن، لتصنيع تمثال من الشمع للنجم المصرى، حيث يظهر صلاح فى الصورة بينما يضع المصممون فى المتحف عين من الشمع بجوار وجه نجم ليفربول لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.

مواصفات التمثال

دقيق للغاية بحيث يكون شبيه تماما مع الفرعون المصرى، كما هو معتاد فى التماثيل التى يصنعها المتحف، حيث يعتمد على تنفيذ دقيق لدرجة لون العين والشعر وملامح الوجه وطول وعرض الجسد وغيرها من التفاصيل.

وكتب المتحف على صفحته الشخصية: "الملك المصرى قادم إلى مدام توسو لندن.. محمد صلاح".

وعلق نجم ليفربول فى مقطع الفيديو: "أنا مو صلاح.. أنا أحصل على شبيهى فى وقت لاحق من هذا العام".

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كانت هذه تفاصيل خبر يضم مشاهير العالم.. تثمال لمحمد صلاح بجانب تمثال الأمير هاري وزوجته ميجان.. كيف خطط متحف "مدام توسو" لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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