ماذا يحتاج ليفربول ليتوّج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز؟

اقترب ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد غياب نحو 30 عاماً.

وتمكن ليفربول من الوصول إلى النقطة 67 متصدراً جدول ترتيب المسابقة، بعد فوزه مساء أمس الخميس على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

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وتقول وسائل إعلامية إن ليفربول سيعلن عن فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إذا حقق الفوز في المباريات الثمانية المقبلة، وتعادل مع مانشستر سيتي على ملعبه، وذلك في حال عدم خسارة "الفريق السماوي" أي من النقاط في مبارياته الثمانية.

وسيواجه ليفربول في المباريات التسعة المقبلة على الترتيب كل من: وست هام (مؤجلة)، ساوثهامبتون، نورويتش سيتي، وست هام، واتفورد، بورنموث، إيفرتون، كريستا بالاس ومانشستر سيتي.

ولم يتعرض ليفربول للهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد في الدور الأول .