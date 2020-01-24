قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي الليلة في دوري أبطال إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري فضائيا على قناة beIN Sports HD 2.

ويلعب المارد الأبيض في المجموعة الأولى، بجانب زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي.

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وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على أول أغسطس في القاهرة بهدفين دون رد، كما تعادل الأبيض مع زيسكو في زامبيا 1-1 في الجولة الثالثة، وفاز على الفريق ذاته في مصر بهدفين نظيفين.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والزمالك وصيفا بـ7 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع أول أغسطس، وزيسكو بنقطتين لكل منهما.

الغيابات والتشكيل

يغيب عن الزمالك جنش ومحمود عبد العزيز للإصابة.

ومن المنتظر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بكل من:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد