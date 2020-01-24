حمدالله يقود النصر لانتزاع صدارة الدوري السعودي مؤقتا









اسماء السيد - قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر حامل اللقب لانتزاع الصدارة مؤقتا بتسجيله هدف الفوز على مضيفه الاتفاق 1-صفر الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل حمدالله الهدف الوحيد في الدقيقة 35 رافعا رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم الأهلي الدولي السوري عمر السومة الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم الهلال الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي غوميس المتصدر.

وعاد النصر الى نغمة الانتصارات بعد تعادله مع اتحاد جدة في المرحلة الماضية فحقق فوزه العاشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين أمام الهلال الذي يحل ضيفا على جاره الشباب السبت في ختام المرحلة، بينما تراجع الاتفاق الى المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وضغط النصر منذ البداية وسدد عبد الرحمن العبيد كرة قوية مرت بجانب القائم (4)، وأخرى لحمدالله من مسافة بعيدة علت العارضة (8)، ورد الاتفاق برأسية السلوفاكي فيليب كيش مرت من بجور المرمى (11).

وتلاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط بدفاع الاتفاق ومرر كرة الى البرازيلي بيتروس الذي سددها فوق العارضة (15)، وأنقذ الحارس الجزائري رايس مبولحي مرماه من هدف محقق عندما أبعد بصعوبة كرة أمرابط الى ركنية (23)، قبل أن ينجح حمدالله في افتتاح التسجيل اثر تلقيه تمريرة من الدولي النيجيري احمد موسى تابعها بقوة على يمين مبولحي (35).

وواصل النصر سيطرته في الشوط الثاني، وسدد أمرابط كرة قوية بجانب القائم (61)، وأخرى لسلطان الغنام بجوار القائم (65)، وثالثة لحمدالله بمحاذاة المرمى (73).

وأكرم الوحدة وفادة ضيفه الحزم بالفوز عليه 5-1 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتناوب على تسجيل خماسية الوحدة فواز الصقور (6) والبرازيلي ريناتو شافيز (34) والفرنسي يوسف نياكاتي (60) والبرازيلي انسيلمو دي مورايس (73) ومواطنه لويس غوستافو (89)، فيما سجل هدف الحزم يوسف عمر (78).

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وصعد الوحدة للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما بقي الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وحسم التعادل مباراة الفيحاء والتعاون 2-2 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم التعاون مرتين بواسطة هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (19) وطلال عبسي (45+5)، ورد الفيحاء مرتين عن طريق التشيلي كارلوس فيلانويفا (30) وعثمان الحاج (90).

وكان الظهور الأول لفيلانويفا بقميص الفيحاء عقب انتقاله من اتحاد جدة لمدة ستة أشهر مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة وتقدم للمركز العاشر، بينما رفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة وارتقى الى المركز الرابع.

ملخص مباراة الاتفاق والنصر: