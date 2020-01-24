الاتحاد السكندري يتعاقد رسميا مع المدافع السوري عمرو الميداني

انتهي مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، من التعاقد مع المدافع الدولي السوري، عمرو الميداني من أجل تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة، ولذا حرص النادي على تدعيم مركز قلب الدفاع ولذا وقع الاختيار على عمرو والذي سبق له تمثيل ناديي بيراميدز والكويت الكويتي.

وقد أشاد المدير الفني طلعت يوسف، بالقدرات الفنية والبدنية «للميدانى» بجانب خبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة، تجعله مميزا في ألعاب الهواء وبذلك فهو سيمثل إضافة حقيقية لخط دفاع زعيم الثغر.

أما عن تفاصيل التوقيع على العقد فقد تم حضور محمد مصيلحى، رئيس النادى، وطلعت يوسف، المدير الفنى، واللواء عبد الجليل إمام، مدير الكرة، وإيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين، ويمتد التعاقد لموسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020.