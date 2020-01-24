شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. التعادل السلبي بين الزمالك ومازيمبي.. ومشاركة أوناجم وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين. لاعبو الزمالك بدأوا الشوط الثانى بحماس فى محاولة لإحراز هدف يريح الأعصاب، وسدد شيكابالا كرة قوية ولكنها مرت فوق العارضة.

وأجرى الفرنسى كارتيرون المدير الفني للفريق تبديلين بنزول كل من أوناجم ومصطفى فتحى بدلا من شيكابالا ويوسف أوباما على الترتيب، ولكن تبديلات كارتيرون لم تغير من النتيجة شيئا.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ45 دقيقة الأولى إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

فى المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبى الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذي ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

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وكان أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل المباراة، وسقط بن شرقى على الأرض وقام الجهاز الطبي بالكشف عليه وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.

وبهذا يكون تشكيل الزمالك الذي بدأ به المباراة مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم كل من شيكابالا وزيزو ومهاجم صريح مصطفى محمد.

فيما بدأ فريق مازيمبي الكونغولي المباراة بتشكيل مكون من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، ايزاك تشيبانجو الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.