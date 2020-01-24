شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى، ضمن إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية، وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف بعد ساعات من انضمامه للفريق، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن – محمود البدرى – محمد هاشم.

خط الوسط: عماد حمدى – محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق.

فى خط الهجوم : فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو.

Advertisements

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.