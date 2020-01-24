شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هدف +90 يزين قصة 4 بدايات لـ بادجي قبل مشاركته الأولى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتترقب جماهير وعشاق القلعة الحمراء مشاركة الدبابة السنغالية، أليو بادجي الذي تعاقد الأهلي معه في الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من فريق رابيد فيينا النمساوي، وتطمح الجماهير بأن يكون الوافد الجديد مُنقذ هجوم النادي الأهلي الذي توالى عليه لاعبين لم ينجحوا في إثبات أنفسهم بهذا المركز، كما لم يقتنع بهم المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وفي حال مشاركة بادجي في مباراة النجم الساحلي ستكون المباراة الأولي له مع المارد الأحمر، وفي مسيرة السنغالي الكروية لعب في صفوف فريق الشباب لنادي يورجوردينس السويدي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ثم انتقل إلى فريق رابيد فيينا النمساوي.

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لمعرفة قصة 4 بدايات لـ بادجى قبل محطة الأهلي اضغط هنا

وحرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على عقد أكثر من جلسة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد للوقوف على جاهزيته النفسية والمعنوية بجانب الفنية، فى ظل وجود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى أن يكون لبادجى دور فى مباراة النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل.

فايلر اطمأن على المهاجم السنغالى من الناحية الفنية والبدنية من خلال البرنامج التأهيلى الذى خضع له منذ قدومه للأهلى حتى مشاركته فى التدريبات الجماعية ظهر الأربعاء الماضى، فى إطار الاستعداد لمباراة النجم الساحلى.

الدفع ببادجى قد لا يكون من بداية اللقاء ويتوقف على رؤية فايلر الفنية، ولكن المدير الفنى يرغب فى الاطمئنان على جاهزية المهاجم الجديد من كافة الجوانب النفسية والمعنوية بجانب الفنية، ليكون ورقة رابحة ترجح كفة الهجوم الأحمر فى لقاء النجم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إنهاء النادى الأهلى قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محلياً وأفريقياً بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليصبح من حق اللاعب المشاركة أمام النجم الساحلى الأحد المقبل بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.