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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتوجه إلى المغرب غدا استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تقيم بعثة منتخبنا الوطني في مدينة العيون، وأعلن الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، وشهد المران الأخير للمنتخب إصابة محمد منصور في الركبة ليخرج من تشكيلة الفريق، وينضم مؤمن حمدان بديلا له، حيث أنهى الجهاز الفني كافة إجراءات سفر اللاعب والحصول على التأشيرة الخاصة به.
واختتم منتخبنا الوطني تدريباته اليوم واكتفى هشام صالح المدير الفنى بأداء تدريبات خفيفة بالجيم وحمام السباحة لفك العضلات تجنبا لارهاق اللاعبين.
وتفتتح البطولة يوم 28 بلقاءات المجموعة الأولى غينيا الاستوائية في مواجهة جنوب أفريقيا والمغرب البلد المضيف في مواجهة ليبيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم 29 والتى تضم المنتخب المصرى في مواجهة غينيا وأنجولا في مواجهة موزمبيق.
ويوم 30 يناير يلتقى جنوب أفريقيا مع ليبيا والمغرب مع غينيا الاستوائية.
ويوم 31 يناير يلتقي منتخب مصر مع انجولا وموزمبيق مع غينيا.
ويوم 1 فبراير تلتقى ليبيا مع غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا مع المغرب.
ويوم 2 فبراير تلتقي مصر مع موزمبيق وغينيا مع أنجولا.
ويقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة منتخبنا الوطني لأرض الوطن يوم 8 فبراير.
وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.
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