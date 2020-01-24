شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباما يهدر هدف التقدم للزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك فرصة إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى مازيمبى بالدقيقة 9 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقان ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة والذى ضم كل من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل مازيمبى الكونغولى كالتالى: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون ، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.





























Advertisements



















































