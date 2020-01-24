اونلاين | GOAL ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا yalla kora

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متابعة بث مباشر كول كورة مباراة الزمالك ضد مازيمبي على يلاشووت حصري – يتصدر فريق مازيمبي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 10 نقاط وضمن تأهله رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتاج للفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله، أما فريق زيسكو يونايتد وأول أغسطس يحتلان المركزين الثالث والرابع وكل منهما يمتلك نقطتين.

كورة بس مشاهدة مباشرة مباريات دوري الأبطال، حيث تذاع مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تنقل مباراة الزمالك عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق علي محمد علي ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم.

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