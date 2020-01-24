اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

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توقيت البث المباشر (كورة بس) لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا| متابعة بث مباشر مباراة الزمالك على رابط شغال (كورة ستار): -

كورة أونلاين – حدد اتحاد الكرة المصري موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم سنغالي.

كورة لايف – بث مباشر kora live مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا – تابع التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبي الكونغولي على كورة حصري بجودة فائقة تابع بث مباشر (يوتيوب) مباراة الزمالك:

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مباراته ضد مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم أمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسي، واشرف بن شرقى ويوسف أوباما، وشيكابالا

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خط الهجوم: مصطفى محمد

علي الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ فريق مازيمبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سيلفان جبوهو

خط الدفاع: ونلو كوليبالي - كيفن مونديكو - كاباسا تشونجو - إيساما مبيكو

خط الوسط: كوامي كوفو - جلودي ليكونزا - شيكو يوشندي - تريسور مبوبتو - إيلفيا إيبامي

خط الهجوم: جاكسون موليكا

تابع القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي على bein sports hd | متابعة بث مباشر مباراة الزمالك:

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تنقل مباراة الزمالك عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق علي محمد علي ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم، كما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الزمالك عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي" روابط بث مباشر بجودة تناسب جميع السرعات.