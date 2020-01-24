اونلاين | يلا شوت zamazlek today مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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يقدم المستقبل بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على ستاد السلام لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك للمواجهة المرتقبة وضمت التشكيلة كلًا من: محمد ابو جبل – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم امام – طارق حامد – فرجاني ساسي – اشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف اوباما – مصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عواد – محمد عبد الغني – محمد حسن – محمد اوناجم – احمد زيزو – اسلام جابر – مصطفي فتحي.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

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وحرص عبدالله جمعة لاعب الزمالك على مؤازرة زملائه في مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد جمعة في مدرجات ملعب الجيش بمدينة السلام، لدعم زملائه بالفريق بعد غيابه عن اللقاء بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الجونة بالدوري الممتاز.

كشف بامفيل ميهايو المدير الفني لنادي مازيمبي الكونغوالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

وجاءت تشكيلة مازيمبي كالتالي: سيلفان جبوهو إيساما مبيكو – جوزيف بنسون أوتشايا-كاباسو تشونج – كيفين مونديكو كوفي كوامي – جان فيتال أوريجا – جلودى ليكونزا – ايزاك تشيبانجو جاكسون موليكا- تشيكو أوشيندي.

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما مازيمبي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن الصعود لدور ربع النهائي.