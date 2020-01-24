اونلاين | شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت يستعد نادي الزمالك YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة KORA ONLINE من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA GOAL وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا

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وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA GOAL ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي

بث مباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.