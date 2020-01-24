اونلاين | يلا شوت موعد وكيفية مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر وحصري | بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم zamalek live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت موعد وكيفية مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر وحصري | بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم zamalek live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا اليوم الجمعة ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر معلومات البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم موعد مباراة الزمالك ومازيمبي | بث مباشر

البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

مباراة الزمالك ومازيمبي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مباراة الزمالك ومازيمبي عبر الإنترنت

Advertisements

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة ودون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة الزمالك ومازيمبي - التغطية لحظة بلحظة

أحمد السيد "زيزو" سيكون أساسياً بدلاً من المغربي بن شرقي في تشكيلة الزمالك المصري.

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يتعرض لاصابة في الحركات الاحمائية وبالتالي لن يشارك في مباراة اليوم أمام مازيمبي.