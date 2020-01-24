اونلاين | يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

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بث مباشر مباراة الزمالك ومازيميمبي الكونغولي الجمعة 24 يناير في دوري أبطال أفريقيا yalla kora

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يلا شوت الجديد، يستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة 24 يناير على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وضمان تأهله لدور ربع النهائي رفقة مازيمبي الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة صاحب الـ 10 نقاط.

Cool kora، تبدأ وقائع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وتذاع على قناة bein sports hd 2 ويعلق عليها علي محمد علي، كما يمكنكم متابعة المباراة على قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.

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Kora live، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.