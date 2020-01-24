اونلاين | كورة لايف time sport مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي اونلاين تايم سبورت| يلا شوت zamalek بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك الان مجانا

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قنوات beIN SPORTS.

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يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات بعد استعادتها في الجولات الأخيرة لاسعاد جماهيره بحسم التأهل، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم zamalek ONLINE.

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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.