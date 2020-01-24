رياضة | كيكي سيتين يكشف عن مركز جريزمان ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف عن مركز جريزمان ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتين بصعوبة مواجهة فريقه المقبلة، والتي ستجمعه بفالنسيا غداً السبت في الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة: "فالنسيا فريق متميز ويمتلك لاعبين ذو جودة عالية وذو طابع هجومي، يتحتم علينا إستغلال المساحات خلفهم".

وتابع: "رودريجو مورينو عنصر أساسي في فالنسيا وهو لاعب من الطراز الأول، وبالنسبة لنا سنحاول إظهار قوتنا في المباراة، السيطرة على مجريات الأمور تبدأ من الخلف، هذا ما سنحاول القيام به".

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة أمام غرناطة، ومتوسطة ضد إيبيزا، والفريق يتحسن بشكل كبير، وبالطبع فالنسيا من أقوى أندية الليجا".

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وأضاف: " برشلونة فريق كبير ينافس على جميع المحافل، والإصابات أمر صعب، سنستفيد من جريزمان في هذا الموقع ضد فالنسيا".

واستطرد: "من الجيد أن نلعب في كامب نو ضد ليجانيس في كأس الملك، سنتجنب عناء السفر وهذه ميزة كبيرة".

وأتم: "ريكي بويج لاعب واعد ويقدم آداء جيداً، سنحاول أن يتحسن الجميع بشكل كبير".

ويلتقي فالنسيا ضيفه برشلونة على أرضية ملعب كامب نو غداً السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.