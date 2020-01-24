رياضة | الاتحاد السكندري يعلن قائمته لمواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه الرسمية التي ستواجه الإسماعيلي الأحد المقبل في إياب ربع نهائي البطولة العربية.

قائمة الاتحاد السكندري جاءت كالاتي: Advertisements



حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.



خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامه العزب، عمرو الميداني.



خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.



خط الهجوم: جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.